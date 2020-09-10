Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Сотрудники прокуратуры отстояли права 12 крымчан

Надзорное ведомство защитило право жителей Крыма на получение статуса, предоставляющего привилегии на соответствующие социальные выплаты
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
КомментироватьОставить комментарий
Суд встал на сторону прокуратуры. Фото Архив "КП"

Суд встал на сторону прокуратуры. Фото Архив "КП"

Министерство труда и соцзащиты Крыма отказало нескольким ветеранам Великой Отечественной войны в установлении статуса. Более того, из-за отсутствия документов, подтверждающих статус ветерана, сотрудники министерства не стали выдавать людям удостоверения российского образца. В дело пришлось вмешаться сотрудникам прокуратуры.

Только в 2020 году Прокуратура Киевского района Симферополя добилась в суде защиты интересов шести бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто. Также сотрудники надзорного ведомства отстояли права четырех тружеников тыла и двух членов семей погибших инвалидов ВОВ.

- Недостаточность документации, подтверждающей наличие оснований для установления указанных статусов, наличие только свидетельских показаний, разночтение в документации военных времен, отсутствие реквизитов стали основаниями для отказа Министерством труда РК в установлении указанных статусов, назначении мер соцподдержки, а также выдачи удостоверений российского образца, - сообщили КП-Крым в прокуратуре.

Сегодня суд признал действия Минтруда незаконными. После вступления судебных решений в законную силу гражданам будет установлен соответствующий статус и назначены меры социальной поддержки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50