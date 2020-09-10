Сотрудники прокуратуры отстояли права 12 крымчан

Суд встал на сторону прокуратуры. Фото Архив "КП"

Министерство труда и соцзащиты Крыма отказало нескольким ветеранам Великой Отечественной войны в установлении статуса. Более того, из-за отсутствия документов, подтверждающих статус ветерана, сотрудники министерства не стали выдавать людям удостоверения российского образца. В дело пришлось вмешаться сотрудникам прокуратуры.

Только в 2020 году Прокуратура Киевского района Симферополя добилась в суде защиты интересов шести бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто. Также сотрудники надзорного ведомства отстояли права четырех тружеников тыла и двух членов семей погибших инвалидов ВОВ.

- Недостаточность документации, подтверждающей наличие оснований для установления указанных статусов, наличие только свидетельских показаний, разночтение в документации военных времен, отсутствие реквизитов стали основаниями для отказа Министерством труда РК в установлении указанных статусов, назначении мер соцподдержки, а также выдачи удостоверений российского образца, - сообщили КП-Крым в прокуратуре.

Сегодня суд признал действия Минтруда незаконными. После вступления судебных решений в законную силу гражданам будет установлен соответствующий статус и назначены меры социальной поддержки.

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