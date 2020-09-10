В Крыму объявили набор в штаб «Волонтеры воды». Фото: пресс-служба штаба "Волонтеры Воды".

Координационный штаб «Волонтеры воды», созданный в Крыму Госкомитетом молодежной политики республики на базе Ресурсного центра поддержки добровольчества, объявил набор желающих.

Чтобы стать членом команды волонтеров и начать помогать людям, нужно пройти регистрацию. По всем вопросам организаторы штаба советуют обращаться по телефонам: +7 978 579 52 26; +7 978 579 50 86. С подробнейшей информацией также можно ознакомиться в официальной группе соцсети ВКонтакте.

Тем же, кому нужна помощь добровольцев, стоит обращаться в ГКУ РК «ЦОР при Совмине Крыма» - 8-800-506-0008; в оперативно-ситуационный центр МинЖКХ - 8-800-775-22-01, 8 (978) 832-95-95; в ГУП РК «Вода Крыма» - 8-800-506-0005; и в единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя - 8 (978) 944-39-59, 8 (918) 030-01-12, 60-49-09.

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