Какими редкими именами жители Крыма называли своих детей в начале сентября

Всего в регионе за первые дни сентября выдали 700 свидетельств. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Крыму мода на редкие имена для малышей процветает. Только за первую неделю сентября новорожденных назвали такими редкими именами, как Семион, Гулизар, Джансу и Светлана-Малиника.

- Мальчиков снова больше, чем девочек: 192 и 167. Имена детям традиционно дают как распространенные, так и редкие. Среди редких такие, как: Гулизар, Августина, Стефания, Мирон, Ариф, Леман, Селин, Иймана, Севич, Гордей, Хава, Елизар, Семион, Жайрона, Нила, Джансу, Светлана-Малиника, Лев, Вахий, Сале, - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Крыма.

Всего в регионе за первые дни сентября выдали 700 свидетельств, из которых 359 - о рождении, 341 – о браке. Больше всего малышей родилось в Симферополе – 109, Евпатории – 29 и Ялте – 28.

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