Погода в Крыму на 11 сентября: сухо и тепло до +30

В Черном море вода еще теплая. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 сентября на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет тихо и спокойно, без неприятных сюрпризов от природы.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха до +29°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха 27…29°.

Вода в Черном море, как и прежде, комфортная для купания, ее температура не опускается ниже + 23°.

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