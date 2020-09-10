В Симферополе и Севастополе 11 сентября частично отключат электричество

Электричество исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
11 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики будут чинить оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Баррикадная, 50-96 (чет), 49-53 (нечет)
ул. Красных Зорь, 2
пер. Баррикадный, 3-7 (нечет)
ул. Баррикадная/ул. 60-лет Октября 98/16
пер. Соколиный, 1-11 (нечет)
ул. Джанкойская, 108-146 (чет), 107-143 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Лагерная, 6-32, 3-9;
ул. Чапаева, 2, 50-80, 1-5,21-41;
ул. Буденного, 6-А, 6-Б,6-24, 23, 31-59;
ул. Котовского, 48;
ул. Николая Музыки, 1, 7-13, 19-23;
пер. Школьный, 2-8;
ул. Богданова (ТСН «Созвездие»);
Северный док Севморзавода (СК «Авлита»);
ул. Чехова (Завод «Парус»);
ул. Камышовое шоссе 1-А,1-Б
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