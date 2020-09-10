В Симферополе и Севастополе 11 сентября частично отключат электричество

Электричество исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики будут чинить оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Баррикадная, 50-96 (чет), 49-53 (нечет)

ул. Красных Зорь, 2

пер. Баррикадный, 3-7 (нечет)

ул. Баррикадная/ул. 60-лет Октября 98/16

пер. Соколиный, 1-11 (нечет)

ул. Джанкойская, 108-146 (чет), 107-143 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Лагерная, 6-32, 3-9;

ул. Чапаева, 2, 50-80, 1-5,21-41;

ул. Буденного, 6-А, 6-Б,6-24, 23, 31-59;

ул. Котовского, 48;

ул. Николая Музыки, 1, 7-13, 19-23;

пер. Школьный, 2-8;

ул. Богданова (ТСН «Созвездие»);

Северный док Севморзавода (СК «Авлита»);

ул. Чехова (Завод «Парус»);

ул. Камышовое шоссе 1-А,1-Б

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50