Температура воды в Крыму в Черном море 10 сентября 2020

Самая холодная вода на южном берегу Крыма сейчас в Феодосии - 23 градуса. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая холодная вода на южном берегу Крыма сейчас в Феодосии – 23 градуса. В районе Карадага, Алушты и Севастополя море на градус теплее – 24 градуса. Самую высокую температуру морской воды синоптики фиксируют у берегов Ялты – 25 градусов.

На западном побережье без изменений. В Евпатории температура воды составила 24 градуса, в Черноморском - 23 градуса.

Не отмечают также изменений и на восточном берегу Крыма. Так, в Керченском проливе температура морской воды составила 24 градуса, а в Азовском море – 25 градусов.

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