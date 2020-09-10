В Крыму в этом году могут открыться 9 детских садов.

Для крымских детей в этом году свои двери могут распахнуть 9 детских садов. Дошкольные учреждения имеют 2090 мест.

- 5 из них реализуются в рамках нацпроекта «Демография», четыре – по ФЦП, - рассказал министр строительства и архитектуры Михаил Храмов, слова которого приводит пресс-служба Минстроя Крыма.

На завершающей стадии находятся учреждения, строящиеся в рамках ФЦП, - эти объекты готовы на 99%. Учреждения, строящиеся по нацпроекту, готовы на 60%.

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