Коктебель и Симеиз вошли в топ-6 популярных мест для пляжного отдыха взрослых

В Коктебеле красивые виды.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Стало известны отечественные курорты, где лучше всего загорать и купаться взрослым дядям и тетям.
- Большинство россиян считают, что в Лазаревском лучшие пляжи для взрослых и пар. На втором месте - Коктебель. «Бронзу» получила Евпатория, - сообщили эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Такие выводы они сделали по итогам после опроса, проведенного в соцсетях.
И так, топ-6 направлений с лучшими пляжами только для взрослых (предпочтения опрошенных пользователей соцсетей)
Лазаревское (Краснодарский край), 31,25%
Коктебель, 25%
Евпатория, 16,48%
Симеиз, 14,2%
Озеро Селигер (Тверская область), 9,09%
Благовещенская (Краснодарский край), 3,98%
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