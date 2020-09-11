Коктебель и Симеиз вошли в топ-6 популярных мест для пляжного отдыха взрослых

В Коктебеле красивые виды. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стало известны отечественные курорты, где лучше всего загорать и купаться взрослым дядям и тетям.

- Большинство россиян считают, что в Лазаревском лучшие пляжи для взрослых и пар. На втором месте - Коктебель. «Бронзу» получила Евпатория, - сообщили эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Такие выводы они сделали по итогам после опроса, проведенного в соцсетях.

И так, топ-6 направлений с лучшими пляжами только для взрослых (предпочтения опрошенных пользователей соцсетей)

Лазаревское (Краснодарский край), 31,25%

Коктебель, 25%

Евпатория, 16,48%

Симеиз, 14,2%

Озеро Селигер (Тверская область), 9,09%

Благовещенская (Краснодарский край), 3,98%

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