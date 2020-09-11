В Крыму за 10 сентября обнаружили 70 случаев коронавируса

Фото: Архив "КП"

В Крыму зарегистрировали 70 случаев коронавируса за 10 сентября. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 28 из зараженных сами обратились за медицинской помощью, 23 выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 обнаружили при скрининге здорового населения.

С нарастающим итогом в Крыму зарегистрировали 3080 случаев коронавируса, 93 из них завезли из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2326 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 537 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50