В Крыму погибла женщина в море

В поселке под Феодосией в море погибла курортница. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В поселке под Феодосией погибла женщина. Трагедия развернулась вечером 10 сентября.

Сообщение о том, что в море стало плохо женщине, пришло в службу спасения в 17.03. В поселок Орджоникидзе на место происшествия оперативно выехала бригада спасателей и карета скорой помощи.

По прибытии медики констатировали смерть. Причина пока неизвестна, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50