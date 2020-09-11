В Крыму снизилась стоимость минимального продуктового набора

Сейчас средняя стоимость продуктового набора составляет 4 373,01 рубля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На полуострове отмечено снижение цен на минимальный продуктовый набор, такие данные предоставил «Крымстат».

В ведомстве подчеркивают, что, несмотря на неутешительный рост цен на бензин, к концу августа 2020 года в расчете на одного крымчанина стоимость минимального набора продуктов составила 4 373,01 рубля.

Такие данные говорят о том, что, в сравнении с июлем цена снизилась на 1%, тогда как с начала года она увеличилась на 4,6%.

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