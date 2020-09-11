Симферопольские провайдеры отказались бесплатно ставить камеры на баки с водой

Провайдеры отказались ставить камеры у баков в Симферополе за бесплатно. Фото: Иван ВИСЛОВ

Многие провайдеры не хотят бесплатно устанавливать камеры видеонаблюдения у баков с водой во дворах многоквартирных домов Симферополя. На уступки пошли лишь несколько руководителей предприятий.

- Мы предложили, чтобы они поставили хотя бы по три видеокамеры, наклеили какую-то рекламу на емкостях. Но был получен отказ. Я думаю, что, может быть, они еще передумают, - рассказала мэр города Елена Проценко на очередном совещании по ситуации с водоснабжением Симферополя.

Помимо этого, в администрации решили вопрос местоположения некоторых резервуаров для воды.

- Мы емкости переставили по желанию жителей возле МКД и возле частного сектора на другие улицы и в другие районы, там, где они более востребованы, - уточнила глава администрации крымской столицы.

Напомним, из-за того, что несколько дней тому назад неизвестные хулиганы разбили топором и гвоздем шесть баков для воды, власти города решили установить видеонаблюдение там, где стоят резервуары. Помимо этого, те же районы патрулируются полицией.

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