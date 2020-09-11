Три школы Симферополя перевели начальные классы на дистанционное обучение из-за COVID-19

В Симферополе три школы перевели начальные классы на дистанционное обучение из-за коронавируса. Фото: Надежда ДАЦЮК

В трех школах Симферополя на дистанционное обучение перевели три класса – у педагогов, работавших с детьми, нашли коронавирус. По одному классу закрыли в школах №21 и №44, а также в лицее №1.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации крымской столицы, на удаленное обучение перевели учащихся начальных классов. Ребята будут дома около двух недель.

Напомним, в марте этого года из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции на дистанционное обучение ушли все учреждения среднего и высшего образования. Но с сентября учеба началась в очном формате. При этом в школах и университетах необходимо работать в масках, а в каждом кабинете должен работать рециркулятор.

За сутки в Крыму коронавирусом заболело 70 человек. Из них 28 самостоятельно обратились за медпомощью, почувствовав неладное. Еще 23 случая заражения нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, а 19 выявили при скрининге здорового населения.

С начала пандемии коронавирусом в Крыму заболело 3080 человек. Успешно побороли болезнь 2000 человек, умерло – 36 человек. За сутки в лабораториях на COVID-19 обследовали 3932 человека.

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