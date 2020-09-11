Кубок мира по хай-дайвингу пройдет в Ялте 12 сентября

В Ялте 12 сентября пройдут соревнования по хай-дайвингу. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

В Ялте пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с экстремальных высот. На соревнования приедут спортсмены из десяти стран.

Чемпионат по хай-дайвингу в Крыму проходят в четвертый раз. В этом году Кубок мира запланировали на 12 сентября. Помимо наших соотечественников, в соревнованиях примут участие спортсмены из Белоруссии, Великобритании, Испании, Колумбии, Люксембурга, Мексики, Румынии, США, Украины, Франции.

Изюминкой этого Кубка мира стала первая в мире модульная вышка 27-и метров высотой, с которой участники соревнования будут совершать прыжки. Идея создания принадлежит специалистам республики, пишет Крымская газета.

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