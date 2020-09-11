В соцсетях опубликовали видео столкновения трех иномарок на ЮБК. Фото: Иван ВИСЛОВ

Эпицентром активности крымских пользователей соцсетей на этот раз стал ролик аварии на одной из трасс ЮБК. По кадрам видно, что участниками столкновения стали три иномарки.

Трагедия развернулась рано утром 11 сентября на трассе Ялта-Севастополь. Виновником столкновения был водитель автомобиля марки BMW X5, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Крыму.

Направляясь из Ялты в Севастополь, владелец иномарки выехала на встречную полосу. Тут же он сначала столкнулся с автомобилем марки Volkswagen, после – с Renault. В ДТП пострадали два человека.

На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

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