В Симферополе планируют построить жилой микрорайон на месте старого аэродрома. Фото: Архив "КП"

В скором времени в симферопольском микрорайоне Заводское появятся новенькие многоэтажки и разного рода энергетические объекты, питающие их. Так, этой зимой в эксплуатацию начнут потихоньку вводить мини-ТЭС и завод по производству двуокиси углерода, сообщает ForPost.

Модульные кварталы с цифровой системой «умный город» и парк-бульвар протяженностью больше двух километров появятся на бывшем летном поле. Жилые многоэтажки в этом районе будут рассчитаны на 37 тысяч человек. В эксплуатацию квартал планируют сдать через 4 года.

К этому же времени планируют закончить строительство станции когенерации, которая должна обеспечить новостройки горячей водой и централизованным отоплением. Хорошим дополнением к ней станет мини-ТЭС, которая начнет работать в первом квартале 2021 года.

В это же время власти Симферополя планируют ввести в эксплуатацию завод по производству двуокиси углерода на одной из площадок «Крымтеплокоммунэнерго». Он будет работать на переработке продуктов горения, появляющихся во время выработки тепловой энергии.

Работа объектов должна давать тепловую энергию и горячую воду по цене на 50% ниже заданного тарифа, а электроэнергию – на 30% ниже. Рентабельность предприятия за счет этого должна повыситься до 100 миллионов рублей.

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