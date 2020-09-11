Для жителей Симферополя сделали карту со всеми точками выдачи воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По многочисленным просьбам местных жителей сотрудники администрации Симферополя изменили местоположение некоторых баков для воды. В интернете также появилась интерактивная карта, на которой отмечены все пункты выдачи воды.

Наполнять баки, установленные на время отключения водоснабжения, будут автоцистерны по мере необходимости, сообщает Крымское информационное агентство. Пробы воды с некоторой периодичностью будут брать специалисты Роспотребнадзора.

Мэрия города советует перед употреблением воду кипятить. Подробнее ознакомиться с местоположением всех емкостей можно по ссылке.

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