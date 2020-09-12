Погода в Крыму на 12 сентября: сухо и тепло до +30

Черное море теплое и ласковое.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
12 сентября на Крымском полуострове все еще хозяйничает лето. Вот и вода в Черном море вполне пригодна для купания: ее температура не опускается ниже +23°.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха до +29°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
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