Погода в Крыму на 12 сентября: сухо и тепло до +30

Черное море теплое и ласковое. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 сентября на Крымском полуострове все еще хозяйничает лето. Вот и вода в Черном море вполне пригодна для купания: ее температура не опускается ниже +23°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха до +29°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

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