Коронавирус в Крыму: плюс 69 зараженных за сутки

Фото: Архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за 11 сентября зафиксировали 69 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

22 из зараженных выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при скрининге здорового населения.

Всего в Крыму с начала пандемии зарегистрировали 3149 случаев коронавируса, 93 из них завезли из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2369 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 563 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За прошедшие сутки на коронавирус обследовали 3931 человек, выздоровевших за весь период - 2073 человека.

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