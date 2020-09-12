Потерялась лиса, помогите! Симферопольцы ищут необычного питомца

Фото: Дмитрий Горбунов

В Симферополе потерялась домашняя лиса по кличке Лилу. Хозяева необычного питомца сообщили, что лисица жила во дворе на улице Гурзуфская.

- Очень нужна ваша помощь! Сегодня, 12.09, в 4 утра сбежала со двора на ул. Гурзуфской (Симферополь) наша лисичка Лилу. Окрас - рыжий, лапки и хвост темные, небольшая. По последним данным, она побежала в сторону Автовокзала/Мате Залки, - рассказывают хозяева о своей питомице.

По их словам, животное не агрессивное, а наоборот – пугливое. Приманить лисичку можно мясом или сухим кормом. Тогда она, возможно, подойдет к рукам.

Лисичка жила во дворе частного дома. Фото: Дмитрий Горбунов

Тех, кто заметит Лилу, просят позвонить по номерам +7 (978) 7294315 (Дмитрий), +7 (978) 9828396 Алиса.