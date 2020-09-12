В Крыму из-за нарушений закрыли фестиваль Z.City

Фото: Руслан Бальбек

В Крыму закрыли проект Z.City в селе Поповка, который проводился на месте «КаZантипа». Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

- Местные жители обратились ко мне с жалобами на орущую по ночам музыку от фестиваля. Звук был настолько громким, что людям невозможно было спать. Особо возмущали запреты от организаторов на проход к морю, агрессивное поведение и произвол охранников, - заявил Руслан Бальбек.

Депутат обратился к главе РК Сергею Аксенову, по его поручению провели проверку и нашли «многочисленные нарушения использования пляжной территории, нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и многие-многие другие».

По данным Руслана Бальбека, организаторы Z.City оштрафованы на сумму около полумиллиона рублей. По остальным проверкам материалы передаются в суд.

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