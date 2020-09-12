Пиротехники уничтожили 16 тонн бомб, найденных в крепости Керчь

Фото: ГУ МЧС по РК

В Ленинском районе Крыма обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике, спасатели уничтожили 16 тонн бомб, которые нашли в крепости Керчь.

- Во время выполнения пиротехнических работ за прошедшие три дня на территории «Керчь-Крепость» саперами центра «Лидер» обнаружены 138 взрывоопасных предметов, общим весом 15885 кг, которые впоследствии идентифицированы как фугасные авиационные бомбы ФАБ-2000 в количестве 6 единиц (весом 2000 кг каждая), ФАБ-1000 в количестве 2 единиц (весом 1000 кг каждая), ФАБ-100 в количестве 16 единиц (весом 100 кг каждая) и авиационные осколочные бомбы АО-2,5 (весом 2,5 кг каждая), – уточнили в МЧС.

Находки передали специалистам-пиротехникам Морского спецотряда. Взрывоопасные предметы погрузили на спецавтомобили и вывезли в Багеровский район. Там бомбы уничтожили, соблюдая все меры безопасности.

В ГУ МЧС по Крыму сообщили, что за последнюю неделю специалисты второй раз обнаружили взрывоопасные предметы в таком количестве.

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