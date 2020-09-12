Вот мошенники! Симферопольцу продали поломанную розу, склеенную скотчем

Фото: Натали Матюшкина/ Черный список Крым | Симферополь | Севастополь

Нежный бутон «приклеен» к стеблю прозрачной лентой - такую розу подсунули парню, который хотел порадовать свою возлюбленную. Автор этого снимка написал весьма эмоциональный пост:

- В черный список продавцов, которые торгуют без зазрения совести букетами из мусора! Скотчем прикручивают бутоны, которые никогда не раскроются. Это же мошенничество чистой воды! Парень заработал денег, старался сделать приятное, оказать внимание. Отдал 1000 рублей за такое! Противно...

Пользователи соцсети, близко к сердцу приняв чужую беду, живо отреагировали на публикацию, комментируя пост: «Мне недавно подарили розы, а там лепестки приклеены клеевым пистолетом. Оказывается, что такое бывает. Я в шоке!»; «Флористы-пройдохи с засохших роз обрывают наружные лепестки и оставляют только внутренний бокальчик, типа - бутон. А если он набок клонится, то внутрь спичку вставляют, чтобы стоял. Всю эту икебану потом посыпают блестками, заворачивают в пленку и втюхивают покупателям!».

Другие же осудили самого покупателя: «Ну и никто вашему мальчику не мешал букет рассмотреть! Ему не в закрытой коробке продали этот веник».

Третьи пошли дальше и предложили заменить букеты продуктовыми наборами: «Ненавижу, когда мне дарят сорванные/срезанные цветы. Я за конфеты и шоколадки. Икорка тоже в почете»; «Лучше палку колбасы подарил и батон хлеба».

Нашелся и шутник, заявивший: «Вы любите розы? Я их топтал! Стране нужны паровозы и черный металл!»

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