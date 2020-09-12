В Керчь прибыли ветераны из Санкт-Петербурга

Фото: горсовет Керчи

В Керчи приняли делегацию ветеранов из Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе местного горсовета, представители организации приехали на полуостров, чтобы обменяться опытом с коллегами и символическими подарками.

- Петербуржцы привезли керчанам в дар капсулу со священной героической землей своей малой родины. Отныне она и другие артефакты будут занимать почетное место на памятных полках музея в фойе Керченского городского совета, - рассказали в горсовете.

Ленинградские ветераны пригласили керченских ветеранов в Санкт-Петербург.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50