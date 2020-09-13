Погода в Крыму на 13 сентября: сухо и тепло до +31

Черное море еще остыло. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 сентября на Крымском полуострове пройдет тихо и спокойно, если говорить о погоде.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный днем до 15 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха до +28°.

Вода в Черном море пока еще теплая и не опускается ниже +23°.

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