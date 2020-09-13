В Симферополе и Севастополе 14 сентября частично не будет электричества

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет, потому что будет идти ремонт трансформаторных подстанций и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Ракетная, 30-36 (чет), 39-69/80 (нечет), 18/93, 28/85, 32/62, 32/82, 36/2, 82/13, 82/32;

ул. Битумная, 46-144 (чет), 35/19-91 (нечет);

ул. Линейная, 62, 78, 80;

ул. Салгирная, 28-54 (чет), 17-49 (нечет);

проезд Линейный, 19а;

ул. Баррикадная, 53/4-55 (нечет);

ул. Красных Зорь, 2-22 (чет);

пер. Соколиный, 8-10(чет), 28-30а(чет), 15-33 (нечет);

ул. Соколиная, 40-54(чет), 45-59(нечет);

ул. Шевченко, 38-68 (чет), 23-59 (нечет);

ул. Джанкойская, 108-146 (чет), 107-143 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

село Орлиное: ул. Рассветная 8,12-14; ул. Рябиновая 12-А,2-26,1-25,37; ул. Степная 2-4,12-14,1-15; ул. Ивана Пахомова 8; ул. Вишневая 46-А,24-А,2-46,1-35

село Орловка: ул. Гагарина 2-46

с 8.00 до 17.00

ул. Гавена 4-18(чет),8-А,10-А,14-А,14-Б,20-А,20-Б;

ул. Героев Подводников 12,14;

ул. Надежды Островской 10,14-А,16,18,21

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50