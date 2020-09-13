Температура воды в Крыму в Черном море 13 сентября 2020

В Керченском проливе и Азовском море сейчас самая холодная вода - 23 градуса. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самое теплое море на юге полуострова сейчас в Ялте – там вода прогрелась до 25 градусов. На градус прохладнее у берегов Феодосии, Алушты, Севастополя и в районе Карадага – 24 градуса.

Стало холоднее море на западном побережье Крыма. Так, в Черноморском температура морской воды с 24 градусов понизилась до 23 градусов. В Евпатории же пока особых температурных изменений не фиксируют – по-прежнему 24 градуса.

На восточном берегу Крыма море значительно похолодало: и в Азовском море, и в Керченском проливе температура морской воды составила 23 градуса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50