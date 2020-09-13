Какая будет погода в Крыму на выходных

В крымской столице 13 сентября будет переменная облачность без осадков. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Жителей и гостей полуострова ожидает ясный и теплый выходной день. Столбик термометра 13 сентября поднимется до 27-29 градусов, ночью опустится до 15-17 градусов. Отдых на море курортникам может подпортить лишь усилившийся до 15 метров в секунду ветер.

По данным крымского гидрометцентра, Симферополю 13 сентября принесет переменную облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит 15-17 градусов, днем столбик термометра поднимется до 27-29 градусов.

Жителям Севастополя 13 сентября ждать переменной облачности без осадков. Днем температура поднимется до 29-31 градуса, ночью опустится до 17-19 градусов.

На ЮБК воскресный день пройдет с переменной облачностью и тоже без осадков. Ночные температуры составят 20-22 градуса, дневные – 24-28 градусов.

В Керчи 13 сентября будет малооблачно без осадков. Ночью столбик термометра поднимется до 17-19 градусов, а днем – до 26-28 градусов.

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