В Крыму за сутки COVID-19 заразилось 77 человек

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 77 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 77 человек. Из них 29 обратились к врачу самостоятельно, почувствовав неладное. 22 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 26 при скрининге здорового населения.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3226 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними. 2420 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 589 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

За весь период пандемии выздоровело 2076 человек, умерло – 38 человек. В лабораториях за сутки обследовали 3761 человека.

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