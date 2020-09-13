В Крыму за сутки умерло 3 пациента с диагнозом COVID-19

В Крыму за сутки скончалось 3 человека с диагнозом коронавирус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки скончались еще 3 больных коронавирусом. Таким образом, число умерших с диагнозом COVID-19 достигло 41 человека.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболели 77 человек. Из них 29 сами пришли в больницу, почувствовав неладное. 22 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 26 при скрининге здорового населения.

За весь период с начала пандемии успешно побороли COVID-19 2076 человек. За сутки в лабораториях провели 3761 тест на коронавирус.

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