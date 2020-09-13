В Керчи прошел чемпионат по автотюнингу. Фото: официальный сайт администрации Керчи.

В Крыму прошел чемпионат по автотюнингу, в котором участвовали владельцы усовершенствованных машин со всей России. В Керчь приехали участники из Новосибирска, Москвы, Ростова, Анапы, Армавира и Севастополя.

Соревнования проходили в честь празднования Дня города у морского вокзала Керчи. 27 автомобилей-участников состязались в стайлинге и технической модернизации. На мероприятие также приехало пара шоу-каров.

Чемпионат начался с утреннего заезда, а само событие продлилось до 19.00. Гостями мероприятия могли стать все – вход был бесплатным, сообщил на своей странице в ВКонтакте один из организаторов Александр Дегтеренко.

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