В Симферополе изменили графики подачи воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В некоторых районах Симферополя изменили время подачи воды. Теперь водоснабжение будут подключать на час раньше, и идти вода будет три часа.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, теперь график выглядит так: воду будут подавать с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00. С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Но в некоторых частях города все еще могут быть проблемы с водоснабжением и давлением, предупредили власти Симферополя местных жителей.

Напомним, крымские власти из-за сильной засухи решили перевести жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов на почасовую подачу воды. Первые два этапа запустили в конце августа. Третий этап начался 7 сентября. Руководство предполагает, что на графике придется жить до марта следующего года.

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