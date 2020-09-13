Стала известная судьба сейнера «Норд» на Украине

Выяснилась судьба крымского судна «Норд». Фото: Музей Истории рыбной промышленности города Керчь / Facebook

В соцсетях набирает популярность пост, повествующий о судьбе рыболовецкого сейнера «Норд». Его в марте 2018 года угнали украинские пограничники вместе с экипажем.

Очевидцы опубликовали фото в официальной группе музея Истории рыбной промышленности города Керчь. Судно пригнали на Бердянскую косу.

- Разграбленный, брошенный, бесхозный. Зачем рыбаков лишили и так соленого куска хлеба? – недоумевают авторы поста.

Будучи на Украине, «Норд» четырежды выставлялся на аукцион, но так и не смог найти себе хозяина.

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