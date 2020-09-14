Погода в Крыму на 14 сентября: сухо и тепло до +30

На полуострове в разгаре сезон купания. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 сентября на Крымском полуострове синоптики обещают жаркий день, без каких-либо гроз, штормов и других опасных метеорологический явлений.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер днем северный до 13м/с..Температура воздуха днем 26…28°.

Черное море вполне пригодно для купания, температура воды не опускается ниже +23°, в Азовском море 24°.

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