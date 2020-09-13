К побережью Крыма приблизились два британских разведывательных самолета

К берегам Крыма подлетели два разведывательных самолета Великобритании. Фото: Михаил ПАТЛИС

К берегам Крыма подлетели два разведывательных самолета Великобритании. Оба воздушных судна вылетели с базы Акротири острова Крит.

Специалисты ресурса PlaneRadar первым в акватории Черного моря заметили британский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Global Express Sentinel R.1. К берегам Крыма он не приблизился – всю разведку проводил на расстоянии.

Позднее разведывательному самолету на подмогу вылетел второй - Boeing RC-135 River Joint. Он так же, как и первый, покинул базу Акротири острова Крит.

Напомним, в начале сентября ВВС США послали к границам Крыма стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress. Будучи в воздушном пространстве Украины и подойдя близко к границе республики, они отработали нанесение ядерного удара по Крыму.

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