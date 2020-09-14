Температура воды в Крыму в Черном море 14 сентября 2020

Морская вода на западном берегу Крыма стала значительно холоднее. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самое теплое море на юге полуострова сейчас в районе Карадага, Ялты и Алушты – там вода прогрелась до 25 градусов. Чуть прохладнее у берегов Феодосии и Севастополя – 24 градуса.

На западном побережье Крыма морская вода стала значительно холоднее. Так, в Черноморском температура моря понизилась до 22 градусов. В Евпатории также зафиксировали понижение температуры воды с 24 градусов до 23.

Зато море потеплело на востоке Крыма. Сейчас температура воды в Азовском море составляет 24 градуса. Но без изменений в Керченском проливе – там температура морской воды по-прежнему 23 градуса.

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