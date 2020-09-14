Крым возглавил топ-10 популярных направлений для летних путешествий на поезде

В Крым удобно и бюджетно приехать на поезде. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров, как выяснили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, получил пальму первенства среди мест, куда отечественные путешественники предпочитали добираться по железной дороге в июне, июле и августе этого года.

- Большинство россиян совершали вояж на поезде в Крым. Другие - в Краснодарский край. На третьем месте - Ленинградская область, - сообщили специалисты.

Топ-10 самых востребованных направлений для путешествий на поезде летом 2020 (итоги опроса в соцсетях):

Крым, 43,84%

Краснодарский край, 31,51%

Ленинградская область, 6,85%

Татарстан, 16%

Ростовская область, 3,42%

Свердловская область, 2,74%

Ярославская область, 2,05%

Башкирия, 1,37%

Воронежская область, 1,37%

Самарская область, 0,68%

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