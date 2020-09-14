Крым возглавил топ-10 популярных направлений для летних путешествий на поезде

В Крым удобно и бюджетно приехать на поезде.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымский полуостров, как выяснили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, получил пальму первенства среди мест, куда отечественные путешественники предпочитали добираться по железной дороге в июне, июле и августе этого года.
- Большинство россиян совершали вояж на поезде в Крым. Другие - в Краснодарский край. На третьем месте - Ленинградская область, - сообщили специалисты.
Топ-10 самых востребованных направлений для путешествий на поезде летом 2020 (итоги опроса в соцсетях):
Крым, 43,84%
Краснодарский край, 31,51%
Ленинградская область, 6,85%
Татарстан, 16%
Ростовская область, 3,42%
Свердловская область, 2,74%
Ярославская область, 2,05%
Башкирия, 1,37%
Воронежская область, 1,37%
Самарская область, 0,68%
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