«За горло его бери!»: Появилось видео побоища со съемок продолжения фильма «Гардемарины, вперед!»

Фото: кадр видео Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Крымский полуостров стал местом рискованных приключений для отважных гардемаринов – главных героев четвертой и пятой частей культовой киносаги. Краткое содержание киноленты известно, а вот подробности его создатели держат в тайне. Занавес тайны слегка приподнимают коротенькие ролики, которые время от времени появляются в соцсети.

- За горло его бери! Обхвати! – в кадре очередной «видеоновости» развернулась смертельная схватка между «русским» и «турком».

Другой ролик погружает зрителя в пучину более масштабного побоища, в котором участвуют несколько десятков актеров.

- А вы мечтали когда-нибудь поучаствовать в массовке? – гласит пост к этому видео.

Тут же один из участников массовки, делиться своими впечатлениями в комментариях: «Все работали на пределе возможностей. Дубль за дублем. С травмами, переломами пальцев и ребер. Это настоящее кино и со Светланой Сергеевной не получится халтурить. Она горит, и сама зажигает всех вокруг!»

Напоминаем, что в фильме зрители смогут увидеть, таких звезд, как Михаила Боярского, Дмитрия Харатьяна, Анну Семенович, Александра Панкратова-Черного, Михаила Мамаева.

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