Коронавирус в Крыму: 75 новых случаев за сутки

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 13 сентября зарегистрировали 75 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

35 зараженных обнаружили при обращении за медицинской помощью, 26 - среди контактных по раньше зарегистрированным случаям, 13 - при скрининге здорового населения, один зараженных приехал из Украины.

Всего в Крыму с начала пандемии зарегистрировали 3301 случай коронавируса, 94 завезли из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и по контакту с ними, 2481 случай обнаружили при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 602 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За весь период выздоровели 2084 человека.

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