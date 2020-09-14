Герою Советского Союза Екатерине Деминой открыли памятник в Керчи. Фото: Сергей Бороздин / Facebook

В Керчи открыли памятник Герою Советского Союза Екатерине Илларионовне Деминой. Торжественная церемония прошла во время празднования Дня города.

- Екатерина Илларионовна Демина – легендарная Катюша Михайлова, в годы Великой Отечественной войны санинструктор, разведчица, главстаршина 369-го отдельного батальона морской пехоты, - рассказал в своем Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Бюст – подарок проекта «Аллея Российской Славы» - поставили на территории керченской гимназии №1. На церемонию открытия приехали глава муниципального образования городского округа Керчи Ольга Солодилова, автор-руководитель проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков, сын Екатерины Деминой – Юрий Демин.

- Вскоре гимназии №1 присвоят имя Героя Советского Союза Е.И. Деминой, - объяснил Бороздин.

СПРАВКА КП

Екатерина Демина ушла добровольцем на фронт в 15 лет. Прошла всю войну, на своих хрупких плечах выносила раненых с поля боя и ходила в разведку. Свой первый орден – Орден Отечественной войны II степени – получила за освобождение Керчи. Умерла в Москве 24 июня 2019 года в возрасте 93 лет. Похоронена на Троекуровском кладбище.

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