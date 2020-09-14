На Украине пояснили, почему не собираются подавать воду в Крым

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Так называемое представительство президента Украины в Крыму считает, что Москва пытается склонить Киев к восстановлению подачи днепровской воды на полуостров.

В ведомстве при этом заявили, что Украина не должна решать проблемы, которые возникают «после оккупации части ее территории». Представительство в качестве аргумента ссылается на ч. 1 ст. 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года. В частности, там говорится, что «государство-оккупант обязано обеспечивать население продовольствием и медицинскими материалами через все доступные средства». Власти Украины считают, что это относится и к воде.

Напомним, что после обращения депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что проблему с водообеспечением Крыма должны решать как Россия, так и Украина. По мнению Троссел, украинские власти должны поддерживать и держать на контроле соблюдение прав крымчан.

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