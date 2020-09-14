В Бахчисарае в канализационный коллектор провалился подросток

В Бахчисарае вытащили мальчика из канализационного коллектора. Фото: официальный сайт ГУ МЧС по Крыму.

В Бахчисарае в люк провалился подросток. Его спасли, от госпитализации пострадавший отказался.

Сообщение в ГУ МЧС по Крыму поступило вчера поздним вечером: мальчик провалился в люк на улице Ракитской Бахчисарая.

К месту происшествия оперативно отправилась бригада спасателей и карета скорой помощи. Мальчика вытащили с помощью альпинистского снаряжения. Госпитализация пострадавшему была не нужна.

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