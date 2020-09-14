В ООН Поклонская передала данные о действиях Украины против Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает оправдания Украины по поводу воды нелепыми. Фото: Наталья Поклонская / Facebook

Верховному комиссару ООН по правам человека госпоже Мишель Бачелет депутат Госдумы Наталья Поклонская передала дополнительные сведения о днепровской воде в Крыму.

- Материалы содержат информацию о незаконных действиях государства-члена ООН Украины, которая умышленно лишила миллионов людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создав реальную угрозу жизни и здоровью населения полуострова, а также экологии части Юго-Восточной Европы, - написала Поклонская в соцсетях.

Все оправдания властей Украины по поводу отсутствия воды и советы решать проблемы региона самим Поклонская считает «нелепыми».

- Это является шантажом и сильно напоминает поведение обычного вора на скамье подсудимых с неудачным адвокатом, - подчеркнула депутат.

Напомним, к верховному комиссару ООН по правам человека Наталья Поклонская обратилась в начале лета. В ответ госпожа Бачелет попросила дополнить информацию о водной блокаде Крыма.

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