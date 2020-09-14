В Бахчисарайском районе спасатели сняли с дерева парапланериста

В помощи медиков спортсмен не нуждался. Фото: МЧС по РК.
На этапе Кубка России по спорту сверхлегкой авиации в спортивной дисциплине «Параплан – парящий полет» спасателям организации соревнований поступило сообщение, что один из спортсменов потерял управление воздушным транспортом и завис на дереве, на высоте 10 метров.
Бригада сразу же выехала на место происшествия.
- С помощью альпинистского снаряжения, парапланерист был снят с крон деревьев, – сообщили в пресс-службе МЧС по Республики Крым.
В медицинской помощи спортсмен не нуждался.
Соревнования по спорту сверхлегкой авиации в спортивной дисциплине «Параплан-парящий полет» проходит в Бахчисарайском районе на территории Байдарской и Бельбекской долин с 13 по 18 сентября.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50