Больше – нельзя: забор воды из Симферопольского водохранилища снизили

Жителям некоторых многоэтажек Симферополя придется довольствоваться подвозом воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Забор воды из Симферопольского водохранилища снизили до 34 тысяч кубометров в сутки. До 9,8 тысяч кубометров уменьшили также подъем в Партизанском водохранилище. Больше брать уже невозможно.

- За истекшие сутки подали 122 тысяч кубометров. «Раскручено» полностью Аянское водохранилище, оттуда подается не более 1,4 тысяч кубометров в сутки, - уточнил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов на оперативном штабе по ситуации с водообеспечением.

Он также добавил, что на верхние этажи некоторых многоэтажек Симферополя воде по трубопроводу «дойти» не удастся. В частности, это касается района Петровских скал.

- Для жителей тех районов - только подвоз, только подъем воды. Если осадков не будет, воду я не смогу нигде взять, - объяснил Баженов.

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