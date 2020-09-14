В одной из квартир Симферополя из крана побежала голубая вода

Жительницу Симферополя не особо порадовал голубой цвет воды. Фото: Наталья Матюшкина / Facebook

В соцсетях набирает популярность пост возмущенной жительницы Симферополя: женщина выложила фотографии голубой воды, бегущей из-под крана.

- Вот думаю перестать покупать химию домой, она теперь напрямую из крана идет! – негодует Наталья Матюшкина.

В комментариях пользователи удивляются, с чего вдруг вода стала такого «экзотического» цвета.

- Может, с верхних этажей подсоединили посудомойку в основной стояк? – предположила Елена Бурдак.

Нашлись и те, кто не смог оставить пост без шутки.

- Иванушка, не пей, козленочком станешь, - «советует» один из комментаторов записи.

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