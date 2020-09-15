Погода в Крыму на 15 сентября: сухо и тепло до +30

Температура воды в Черном море 23°… 25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 сентября на Крымском полуострове, как обещают синоптики, опасные метеорологические явления не ожидаются. Не ожидается и дождей, который очень нужны Крыму.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный до 14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 25…27°.

Температура воды в Черном море 23°… 25°.

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