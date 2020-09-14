В Симферополе и Севастополе 15 сентября частично отключат электричество

Света не будет несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 сентября, во вторник, в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов исчезнет свет, потому что начнется ремонт трансформаторных подстанций и прочее оборудование.

Где не будет электротока

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Героев Сталинграда, 1-9 (нечет), 12а;

ул. Маршала Василевского, 1, 3, 4;

ул. Блюхера, 7;

ул. Стахановцев, 8;

пр. Победы, 17, 23, 27, 33, 33а, 35;

ул. Киевская, 69;

ул. Лермонтова, 2б;

ул. Скрипниченко, 1

ул. Баррикадная, 50-96 (чет), 49-55 (нечет);

ул. Красных Зорь, 2-22 (чет);

пер. Соколиный, 8-10 (чет), 28-30а (чет), 1-33 (нечет);

ул. Соколиная, 40-54 (чет), 45-59 (нечет);

ул. Шевченко, 38-68 (чет), 23-59 (нечет);

пер. Баррикадный, 3-7 (нечет);

ул. Баррикадная/60 лет Октября, 98/16

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Коли Пищенко 2-16(чет),11;

ул. Багрия 57-69(нечет),62,64,66,78;

ул. Бирюлева 44-80(чет),47-93 (нечет),57-Б;

ул. Генерала Мельника 2,4,6,12;

ул. Тарутинская 34,36

с 10.00 до 13.00

село Передовое: ул. Водопадная 32,14-а,16-а; 17-21(нечет),31;

ул. Камышовая 6,12; 3,11,13; ул. Нагорная 8,14,20,24,26,30,16-а; 7,11, 31-Б,19-В,11,13,19-33(нечет); пер. Нагорный 22-а,6-В,2,6-16(чет),22,24,30; 19-а,1,3,13,17-21(нечет); ул. Приклубная 6-А,8,12; 9-А,15-Б,9-17(нечет); ул. Западная 21; ул. Майская 1, 6; пер. Ручейный 2-4; 1; ул. Можжевеловая 14

село Озерное: ул. Водоканальная 30.

ООО «Южный берег»

с 9.00 до 17.00

ул. Геловани 1,9,11-Е,11-19,14,18,26; ул. Боцманская 1; ул. Острякова 87(5-7 подъезды); ул. Хрюкина 16,18,22; ул. Флагманская 7,9

село Орлиное: ул. Рассветная 8,12-14; ул. Рябиновая 12-А,2-26,1-25,37; ул. Степная 2-4,12-14,1-15; ул. Ивана Пахомова 8; ул. Вишневая 46-А,24-А,2-46,1-35

село Орловка: ул. Гагарина 2-54,3-А,3

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50