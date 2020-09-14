В Симферополе будут подавать воду еще из четырех скважин

Уже идет монтаж железобетонных опор для новых скважин. Фото: Пресс-служба ГУП "Крымэнерго"

Энергетики присоединят к своим сетям четыре социально-значимых объекта водоснабжения в Симферопольском районе, сообщили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».

Уже идет монтаж железобетонных опор, которых энергетикам предстоит установить 130 штук, также в планах сделать четыре подстанции и протянуть шесть километров проводов.

Кроме того, в предприятии отметили, что источником питания станет подстанция «Отрадная», что в Бахчисарайском районе.

Общая мощность, которую подадут на скважины составит 256 кВт. Все работы планируют завершить уже в конце месяца.

После подключения к электросети скважин работники госпредприятия «Вода Крыма» подключат свое оборудование.

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