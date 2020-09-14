В Керчи прошла акция «Выстрел памяти» в честь присвоения звания «Город-Герой»

Во время акции в сквере Славы Керчи к Вечному Огню возложили цветы. Фото: официальный сайт администрации Керчи.

В честь 47-й годовщины со дня присвоения звания «Город-герой» в Керчи прошла акция «Выстрел памяти». Также в сквере Славы к Вечному Огню возложили цветы.

Четыре холостых выстрела из двух артиллерийских орудий произвели в 12.00 в яхт-клубе напротив площади Ленина. Акцию организовали при поддержке Министерства обороны России.

- Мы отдаем дань памяти и уважения керчанам, вставшим на защиту родного города, воинам Красной Армии и морякам-черноморцам, прославленным летчикам, сражавшимся за Керчь на земле и под землей, на море и в небе, - подчеркнул мэр города Сергей Бороздин, слова которого приводит пресс-служба администрации.

В торжественной церемонии приняли участие глава муниципального образования Ольга Солодилова, первый замглавы администрации Сергей Шимко, замглавы администрации Юлия Атамалян, Екатерина Федоренко и Алексей Гуськов, депутаты Госсовета Крыма Ирина Черненко и Владимир Батуренко.

СПРАВКА КП

Почетное звание «Города-Героя» с орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» Керчь получила 14 сентября 1973 года за заслуги перед Родиной, мужество и стойкость.

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